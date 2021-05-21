21 Mayıs 2021, Cuma
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Galatasaray'a kötü haber: Halil Dervişoğlu elden kaçıyor

Galatasaray'ın bonservisini almak için çalıştığı transferinde pürüz var. , genç yıldızın ’de forma giymesi halinde fiyatının artacağını düşünerek şu anda pazarlık yapmayacağını Galatasaray’a iletti. İngilizler’in 5 milyon Euro’dan aşağıya inmeyeceği de öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Galatasaray'a kötü haber: Halil Dervişoğlu elden kaçıyor

Özellikle ligin son bölümünde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan konusunda Galatasaray'ı üzecek gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun bonservisini almak için 'la temasa geçen Sarı-Kırmızılılar şok bir yanıt aldı.

İngiliz kulübü, Halil'in 'de forma giymesi halinde fiyatının artacağını düşünerek şu anda pazarlık yapmayacağını belirtti. Brentford'un genç yıldızın finallerde yer almaması halinde bile kapıyı 5 milyon Euro'dan açacağı ve bu rakamın altına inmeyeceği de öğrenildi.

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