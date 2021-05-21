Galatasaray'a kötü haber: Halil Dervişoğlu elden kaçıyor

İngiliz kulübü, Halil'in Euro 2020'de forma giymesi halinde fiyatının artacağını düşünerek şu anda pazarlık yapmayacağını belirtti. Brentford'un genç yıldızın finallerde yer almaması halinde bile kapıyı 5 milyon Euro'dan açacağı ve bu rakamın altına inmeyeceği de öğrenildi.

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