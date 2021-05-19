19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye Allahyar'dan güzel haber: Kasaya 35 milyon lira girecek

'de flaş gelişme... ile Finansal Fair Play anlaşması devam eden, transfer için gelire ihtiyacı olan Fenerbahçe'ye güzel bir haber geldi. ile devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Allahyar Sayyadmanesh için ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Allahyar'ın sözleşmesinde 3.5 milyon Euro (35 milyon TL) satın alma opsiyonu bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Fenerbahçe'ye Allahyar'dan güzel haber: Kasaya 35 milyon lira girecek

UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması devam eden, transfer için gelire ihtiyacı olan 'ye güzel bir haber geldi.

ile devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Allahyar Sayyadmanesh için ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Allahyar'ın sözleşmesinde 3.5 milyon Euro (35 milyon TL) satın alma opsiyonu bulunuyor.

'nde harika bir sezon geçiren İranlı oyuncuya yine bir Ukrayna ekibi olan 'in de ilgisi bulunuyor.

Bunun yanı sıra Allahyar'a 'dan da taliplerin olduğu gelen haberler arasında. Allahyar Sayyadmanesh, yaz döneminde direkt olarak Zorya'nın hazırlık kampına katılacak.

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