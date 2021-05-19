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Trabzonspor'da Sörloth bombası! İkinci bahar

'da flaş transfer gelişmesi... Trabzonspor'un eski gol kralı 'un 'in gelecek sezonki planlamasında düşünülmemesi yönetimi harekete geçirmişti. Başkan 'nun da, "Sörloth'u bize versinler yeniden parlatalım" sözlerini kullanmasından ardından Trabzonspor taraftarları harekete geçti. Trabzonspor taraftarları sosyal medyadan organize olarak, "" etiketiyle 10 binlerce mesaj attı .

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Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Trabzonspor'da Sörloth bombası! İkinci bahar

Trabzonspor'un eski gol kralı Alexander Sörloth'un 'in gelecek sezonki planlamasında düşünülmemesi yönetimi harekete geçirmişti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da, "Sörloth'u bize versinler yeniden parlatalım" sözlerini kullanmasından ardından taraftarları harekete geçti.

Trabzonspor taraftarları sosyal medyadan organize olarak, "" etiketiyle 10 binlerce mesaj attı ve oyuncuyla Trabzonsporlu yöneticileri etiketledi. Ayrıca Trabzonlu işadamlarına da bu transfer için sponsor olmaları istendi.

RESMİ GÖRÜŞME ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA


Başkan 'nun ile hemen her hafta görüşme yaptığı öğrenilirken, kulübünün yöneticileri ile önümüzdeki hafta bir araya gelineceği de gelen haberler arasında.

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