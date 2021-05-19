Manchester Unitedlı yıldızlardan örnek hareket! Filistin bayrağı açtılar

Filistin'in topraklarına göz diken Siyonist İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

200'den fazla Filistinli Müslümanı şehit eden terör devleti İsrail'e tepkiler sürerken Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızları Amad Diallo ve Paul Pogba'dan Filistin'e anlamlı bir destek geldi.