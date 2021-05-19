Manchester Unitedlı yıldızlardan örnek hareket! Filistin bayrağı açtılar
Manchester United'ın yıldız oyuncusu Pogba ve Amad Diallo Filistin'e desteğini gösterdi. Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Paul Pogba ve Amad Diallo,Fulham maçının ardından Filistin bayrağıyla sahada tur attı.
Filistin'in topraklarına göz diken Siyonist İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
200'den fazla Filistinli Müslümanı şehit eden terör devleti İsrail'e tepkiler sürerken Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızları Amad Diallo ve Paul Pogba'dan Filistin'e anlamlı bir destek geldi.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTILAR
Pogba ve Diallo, Filistin bayrağı açarak Filistinlilere destek verdi.
Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Fulham kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Kırmızı Şeytanlar'ın golünü 15. dakikada Edinson Cavani kaydederken, Fulham'ın golü ise 76. dakikada Joe Bryan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ManU 71 puana yükselirken, Fulham da 28 puana ulaştı.
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