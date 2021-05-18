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Julian Draxler Galatasaray'a transfer olacak mı? Fransa'dan yeni haber geldi

Birinci Futbol Ligi () takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Alman kanat oyuncusu ile 2023-24 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu için 'ın bir ilgisi olduğu iddia ediliyordu.

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Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Julian Draxler Galatasaray'a transfer olacak mı? Fransa'dan yeni haber geldi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Draxler'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı. Alman milli futbolcu, 2017'nin ocak ayından bu yana forma giydiği PSG'de 172 maça çıktı ve 24 gol kaydetti.

Draxler bu süre zarfında , Kupası, 'nda 3'er, 'nda ise bir şampiyonluk yaşadı.

GALATASARAY İSTİYORDU

Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan , yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi 'e ayıracaktı. 'nın 5 milyon euro'yu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılması ve Draxler sayesinde store/tribün gelirlerinin artırılması planlanıyordu.

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