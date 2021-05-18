Julian Draxler Galatasaray'a transfer olacak mı? Fransa'dan yeni haber geldi
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Alman kanat oyuncusu Julian Draxler ile 2023-24 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu için Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu iddia ediliyordu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Draxler'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı. Alman milli futbolcu, 2017'nin ocak ayından bu yana forma giydiği PSG'de 172 maça çıktı ve 24 gol kaydetti.
Draxler bu süre zarfında Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası'nda 3'er, Fransa Süper Kupası'nda ise bir şampiyonluk yaşadı.
GALATASARAY İSTİYORDU
Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi Julian Draxler'e ayıracaktı. Belhanda'nın 5 milyon euro'yu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılması ve Draxler sayesinde store/tribün gelirlerinin artırılması planlanıyordu.
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