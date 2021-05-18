Julian Draxler Galatasaray'a transfer olacak mı? Fransa'dan yeni haber geldi

GALATASARAY İSTİYORDU

Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi Julian Draxler'e ayıracaktı. Belhanda'nın 5 milyon euro'yu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılması ve Draxler sayesinde store/tribün gelirlerinin artırılması planlanıyordu.