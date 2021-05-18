18 Mayıs 2021, Salı
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a ikinci gol! Kenan Karaman Kartal'a doğru

'tan transfer atağı... Siyah-Beyazlılar ezeli rakibi 'ı şampiyonluk yarışında geride bıraktıktan sonra transferde geride bırakmak üzere… Beşiktaş, ile sözleşmesi sona eren milli golcü ile el sıkıştı. için iki kulüp yarışmış ve sonunda yıldız oyuncu Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varmıştı. Kenan Karaman transferinde de Beşiktaş ezeli rakibini geride bırakmış gözüküyor.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a ikinci gol! Kenan Karaman Kartal'a doğru
Şampiyon transferin de hızlı takımı… Siyah-Beyazlılar ezeli rakibi 'ı şampiyonluk yarışında geride bıraktıktan sonra transferde geride bırakmak üzere…

Beşiktaş, ile sözleşmesi sona eren milli golcü ile el sıkıştı. için iki kulüp yarışmış ve sonunda yıldız oyuncu Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Kenan Karaman transferinde de Beşiktaş ezeli rakibini geride bırakmış gözüküyor. 27 yaşındaki golcü futbolcunun ekibiyle sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitiyor.

Beşiktaş yıldız oyuncuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İkinci görüşme kısa süre içinde gerçekleştirilecek. 20 kez forması giyen yıldız golcü bu sezon takımında 28 maça çıktı ve 7 gol, 2 asist üretti.

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