17 Mayıs 2021, Pazartesi
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İşte Anderson Talisca’nın yeni takımı! Al-Nassr forması giyecek

Son dakika haberi...Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, bir dönem forması giyen Anderson Talisca ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 17.05.2021
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İşte Anderson Talisca’nın yeni takımı! Al-Nassr forması giyecek

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'yı transfer ettiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtildi.

Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz yıl çıktığı 20 maçta 7 gol atıp 2 asist yapma başarısı göstermişti.

Brezilyalı oyuncu için Flamengo ve Palmeiras girişimlerde bulunmuş ama oyuncunun yüksek maaş beklentisi dolayısıyla transfer sonuçlanmamıştı.

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