Galatasaray'da seçim tarihi duyuruldu | Son dakika spor haberi

SON DAKİKA SPOR HABERİ | Galatasaray'dan seçim açıklaması! Galatasaray'da seçim günü belli oldu. Sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Yetkili mercilerin izin vermesi durumunda seçim 12 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak.' denildi.

'Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI' yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılackatır.'

CENGİZ ADAY OLMAYACAK

Galatasaray'da seçim iptal edilirken, Başkan Mustafa Cengiz, yapılacak ilk seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seziminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygılarımla bildiririm" açıklamasını yaptı.