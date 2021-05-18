Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası 2021 final maçı ne zaman, saat kaçta?
Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? Bu sezon 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, ikinci kupayı da evine götürmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2021 final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Süper Lig'i Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek. Beşiktaş ile Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2021 final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Antalyaspor Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçı 18 Mayıs Salı yani bugün saat 20.45'te başlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final maçı A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle:
Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.
Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.
FUTBOLDA 59. TÜRKİYE KUPASI SAHİBİNİ BULUYOR
Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 59. Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bugün İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.
Kupada geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.
BEŞİKTAŞ 15 KEZ FİNAL OYNADI, 9 KEZ KUPAYI KAZANDI
Beşiktaş, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.
Siyah-beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.
Antalyaspor ise ikinci kez kupada final oynayacak. Akdeniz ekibi, 1999-2000'deki finalde Galatasaray'a yenilmişti.
REKORLAR GALATASARAY'DA
Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.
Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.
15 AYRI TAKIM KAZANDI
Türkiye Kupası'nı, 58 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.
Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 9, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.
23 AYRI TAKIM FİNAL OYNADI
Türkiye Kupası'nın 58 yıllık geçmişinde daha önce 23 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.
Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor, Aytemiz Alanyaspor.
Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.
EN ÇOK FİNAL KAYBEDEN TAKIM FENERBAHÇE
Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.
Trabzonspor da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.
Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.
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- Antalyaspor Beşiktaş maçı A Spor canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası 2021 final maçı ne zaman, saat kaçta?
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