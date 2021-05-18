Beşiktaş kazandı Sivasspor sevindi! Sosyal medyadan paylaştılar

Süper Lig'i 65 puanla 5. sırada tamamlayan ve Beşiktaş'ın Türkiye Kupasını alması sebebiyle Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.







Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarında boy gösterecek Sivasspor, UEFA Konferans Ligi eleme turlarına katılacak. Kırmızı-beyazlı kulüp Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçının ardından sosyal medya hesaplarından UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bir fotoğraf paylaştı.



Paylaşıma, UEFA Avrupa Konferans Ligi logosu, Sivasspor logosu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Sivassporlu futbolcular görseli yerleştirildi. Paylaşıma "Avrupalı Yiğido" notu da yazıldı.

Avrupalı Yiğido ♥️🤍 pic.twitter.com/wbivcqklnd — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 18, 2021