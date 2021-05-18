19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş kazandı Sivasspor sevindi! Sosyal medyadan paylaştılar

Beşiktaş kazandı Sivasspor sevindi! Sosyal medyadan paylaştılar

’i 5. sırada bitiren ve ’ın Ziraat Türkiye Kupasını kazanması ile Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan ’da, kulüp tarafından sosyal medya hesaplarından ile ilgili bir paylaşım geldi.

SPOR
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
ABONE OL
Beşiktaş kazandı Sivasspor sevindi! Sosyal medyadan paylaştılar

Süper Lig'i 65 puanla 5. sırada tamamlayan ve Beşiktaş'ın Türkiye Kupasını alması sebebiyle Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.



Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarında boy gösterecek Sivasspor, UEFA Konferans Ligi eleme turlarına katılacak. Kırmızı-beyazlı kulüp Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçının ardından sosyal medya hesaplarından UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşıma, UEFA Avrupa Konferans Ligi logosu, Sivasspor logosu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Sivassporlu futbolcular görseli yerleştirildi. Paylaşıma "Avrupalı Yiğido" notu da yazıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA