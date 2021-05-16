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Galatasaraylı Arda Turan'dan flaş açıklamalar: Bu sezon çok doğrandık!

Gol farkı ile şampiyonluğu 'a kaptıran 'da kaptan flaş açıklamalarda bulundu. Arda Turan "Denizli’de o golü yemesek, birer golleri yemesek şampiyonduk. Sezon içerisinde çok doğrandık. Biz bunu çok hissettik; ama yapacak bir şey yok! Ne yapacaksın ki? Biz bunun da üstesinden geliriz. Galatasaray onların düşündüklerinden daha güçlü bir camiadır.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Galatasaraylı Arda Turan'dan flaş açıklamalar: Bu sezon çok doğrandık!

'ın kaptanlarından , Süper Lig'in 42. haftasında oynanan Helenex Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

TEKRAR AYAĞA KALKACAĞIZ

Arda Turan'ın sezon sonu değerlendirmesi şu şekilde:

"Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Yoğun maç temposuna rağmen giren çıkan, oynayan oynamayan herkes katkı sağladı. İyi bir takım ruhu gösterdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki sonunda farklı olmasını isterdik. Hem maçında hem maçında hem de bugün şampiyonluğu alacak kadar oynadık. Alacak pozisyonları bulduk. Denizli'de skor çok farklı olabilirdi. Bu anlarda konuşmak çok zor. Galatasaray'ı seviyoruz. Galatasaray'ı 'ne götürmek için elimizden geleni yapacağız. Tekrar ayağa kalkacağız. Bizim için Şampiyonlar Ligi de önemli olacak. Daha iyisi nasıl olabilir, nasıl yapabiliriz, futbolu nasıl geliştirebiliriz bunu düşüneceğiz.

"FUTBOLU YÖNETEN BAZI KİŞİLERLE BİZİM BİR FARKIMIZ VAR"

"Futbolu yöneten bazı kişilerle bizim bir farkımız var. Biz futbolu nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. Sezon içerisinde abuk sabuk cezalar alıyorum. Örneği olmayan bir ceza alıyorum. Zenginlikleriyle, tanıdıklarıyla, federasyonu yönetimi, o veya bu olursa 'da futbolu bilmeyen üçüncü sınıf kişilerle devam ederler. Türk futbolu da böyle olmaya devam eder. Ocak ayında Avrupa'da kimseyi göremeyiz. Kimi düşmanı, kimi Galatasaray düşmanı. Kimi zamanında Arda Turan'a söyleyemediği şeyleri arkadan dolanarak telefonlarla yapıyor. Biz bunların da üstesinden geldik. Yapamadığımız şey Denizlispor'a veya bir başkasına bu golleri atamamak. Atamayınca şampiyonluğu kaybediyoruz. Bunun üzüntüsünü bütün yaz çekip, dönüp geriye Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu göstereceğiz. Galatasaray bunlarla yıkılmaz. Bugün bizi daha çok birleştirir. Taraftarımız için çok üzgünüm. İnşallah daha iyi olur."

ÇOK DOĞRANDIK

"Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini, şampiyonluğu ister. Bir Galatasaray taraftarı olarak ben de aynısını istiyorum. Takımın son anlarda gösterdiği reaksiyon, bırakmayışı Galatasaraylılığa yakışır şekildeydi. Emeklerimiz ve sahaya ruhumuzu ortaya koyduğumuz için birçok teşekkür mesajı aldım. Bazen futbol… Altı pastan top atamamak bazen şanssızlık, bazen beceriksizlik. Denizli'de o golü yemesek, birer golleri yemesek şampiyonduk. Sezon içerisinde çok doğrandık. Biz bunu çok hissettik; ama yapacak bir şey yok! Ne yapacaksın ki? Biz bunun da üstesinden geliriz. Galatasaray onların düşündüklerinden daha güçlü bir camiadır."

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