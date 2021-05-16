Galatasaraylı Arda Turan'dan flaş açıklamalar: Bu sezon çok doğrandık!
Gol farkı ile şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da kaptan Arda Turan flaş açıklamalarda bulundu. Arda Turan "Denizli’de o golü yemesek, birer golleri yemesek şampiyonduk. Sezon içerisinde çok doğrandık. Biz bunu çok hissettik; ama yapacak bir şey yok! Ne yapacaksın ki? Biz bunun da üstesinden geliriz. Galatasaray onların düşündüklerinden daha güçlü bir camiadır.” ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, Süper Lig'in 42. haftasında oynanan Helenex Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
TEKRAR AYAĞA KALKACAĞIZ
Arda Turan'ın sezon sonu değerlendirmesi şu şekilde:
"Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Yoğun maç temposuna rağmen giren çıkan, oynayan oynamayan herkes katkı sağladı. İyi bir takım ruhu gösterdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki sonunda farklı olmasını isterdik. Hem Denizlispor maçında hem Beşiktaş maçında hem de bugün şampiyonluğu alacak kadar oynadık. Alacak pozisyonları bulduk. Denizli'de skor çok farklı olabilirdi. Bu anlarda konuşmak çok zor. Galatasaray'ı seviyoruz. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek için elimizden geleni yapacağız. Tekrar ayağa kalkacağız. Bizim için Şampiyonlar Ligi de önemli olacak. Daha iyisi nasıl olabilir, nasıl yapabiliriz, futbolu nasıl geliştirebiliriz bunu düşüneceğiz.
"FUTBOLU YÖNETEN BAZI KİŞİLERLE BİZİM BİR FARKIMIZ VAR"
"Futbolu yöneten bazı kişilerle bizim bir farkımız var. Biz futbolu nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. Sezon içerisinde abuk sabuk cezalar alıyorum. Örneği olmayan bir ceza alıyorum. Zenginlikleriyle, tanıdıklarıyla, federasyonu yönetimi, o veya bu olursa Avrupa'da futbolu bilmeyen üçüncü sınıf kişilerle devam ederler. Türk futbolu da böyle olmaya devam eder. Ocak ayında Avrupa'da kimseyi göremeyiz. Kimi Fatih Terim düşmanı, kimi Galatasaray düşmanı. Kimi zamanında Arda Turan'a söyleyemediği şeyleri arkadan dolanarak telefonlarla yapıyor. Biz bunların da üstesinden geldik. Yapamadığımız şey Denizlispor'a veya bir başkasına bu golleri atamamak. Atamayınca şampiyonluğu kaybediyoruz. Bunun üzüntüsünü bütün yaz çekip, dönüp geriye Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu göstereceğiz. Galatasaray bunlarla yıkılmaz. Bugün bizi daha çok birleştirir. Taraftarımız için çok üzgünüm. İnşallah daha iyi olur."
ÇOK DOĞRANDIK
"Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini, şampiyonluğu ister. Bir Galatasaray taraftarı olarak ben de aynısını istiyorum. Takımın son anlarda gösterdiği reaksiyon, bırakmayışı Galatasaraylılığa yakışır şekildeydi. Emeklerimiz ve sahaya ruhumuzu ortaya koyduğumuz için birçok teşekkür mesajı aldım. Bazen futbol… Altı pastan top atamamak bazen şanssızlık, bazen beceriksizlik. Denizli'de o golü yemesek, birer golleri yemesek şampiyonduk. Sezon içerisinde çok doğrandık. Biz bunu çok hissettik; ama yapacak bir şey yok! Ne yapacaksın ki? Biz bunun da üstesinden geliriz. Galatasaray onların düşündüklerinden daha güçlü bir camiadır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?
- Değişen ayarı düzeltmek için yollar... WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi bitenlere ne olacak? WhatsApp ne zaman kapanacak?
- 16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...
- Transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? 2021-2022 Süper Lig hangi tarihte başlar?
- Talepler patladı, kaçırılmayacak fırsat geldi! Faizler sıfırlandı, paraşütler açıldı! Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki...
- Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi! Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...
- 3 şart aranıyor! Yalnızca 10 yıl primle emekli olmak mümkün! Kadınlar ve erkekler için...
- Bankalar ritime uydu, faizler şarjı fulledi! 32 günlük 15.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
- 4D'li taşeron işçilere müjde! Beklemeden hesaplara en az 1108 TL açıklama yapacak! İlk taksit ödemesi...
- Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
- Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
- Yasaklar ne zaman bitiyor? Pazartesi günü yasaklar kalkıyor mu? 17, 18, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?