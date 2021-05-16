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Leicester City oyuncuları Filistin bayrağı açtı

'yi 1-0 yenen ve 'nda (FA Cup) tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan 'nin oyuncuları, final maçının ardından bayrağı açtı.

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Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Leicester City oyuncuları Filistin bayrağı açtı

Oyuncular Hamza Choudhury ve Wesley Fofana, 'nda yapılan final maçının ardından, 'in saldırılarına maruz kalan 'e desteklerini gösterdi.

Maç sonrası galibiyet kutlamaları sürerken, oyuncular Choudhury ve Fofana, sahada Filistin bayrağını dalgalandırdı.

İngiliz orta saha oyuncusu Choudhury, takım arkadaşları Kasper Schmeichel ve Fofana ile kupayı kaldırmadan önce, madalyasını almaya giderken Filistin bayrağını omuzlarına astı.

Oyuncuların sahada Filistin bayrağını açması sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak beğeni aldı.

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