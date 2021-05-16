16 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes takıma veda etti! "Teşekkürler Galatasaray"

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes takıma veda etti! "Teşekkürler Galatasaray"

'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların, 'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti. Yıldız oyuncu paylaşımına "Teşekkürler Galatasaray" notunu düştü.

SPOR
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
ABONE OL
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes takıma veda etti! Teşekkürler Galatasaray

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Gedson Fernandes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Yıldız futbolcu paylaştığı fotoğrafa, 'Teşekkürler Galatasaray' notunu düştü.

Beşiktaş lig şampiyonluğu ile büyük coşku yaşadı! BEŞİKTAŞ LİG ŞAMPİYONLUĞU İLE BÜYÜK COŞKU YAŞADI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA