Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes takıma veda etti! "Teşekkürler Galatasaray"
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Gedson Fernandes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti. Yıldız oyuncu paylaşımına "Teşekkürler Galatasaray" notunu düştü.
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Gedson Fernandes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.
Yıldız futbolcu paylaştığı fotoğrafa, 'Teşekkürler Galatasaray' notunu düştü.