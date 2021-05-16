Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes takıma veda etti! "Teşekkürler Galatasaray"

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Gedson Fernandes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Yıldız futbolcu paylaştığı fotoğrafa, 'Teşekkürler Galatasaray' notunu düştü.