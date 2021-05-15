Beşiktaş lig şampiyonluğu ile büyük coşku yaşadı! İşte o kareler

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu son hafta maçında Göztepe'yi 2-1 yenerek averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaşlı futbolcular müsabakadan sonra büyük sevinç yaşadı. Beşiktaş'ta oyuncular ve teknik heyet, Fırat Aydınus'un bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Giydikleri 'Şampiyon Beşiktaş' tişörtleriyle orta noktada kenetlenen teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Gürsel Aksel Stadyumu'na alınan Beşiktaşlı taraftarlar da o anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Beşiktaşlı taraftarlar ise şampiyonluk coşkusuyla sokaklara döküldü. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 23:57 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 00:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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