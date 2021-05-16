Abdullah Avcı'dan transfer ve şampiyonluk açıklaması

"TRABZONSPOR HÜCUM OYNAR"

Yarışabilmek için ön taraftaki oyuncu sayısını artırmaları gerektiğini kaydeden Avcı, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle hücum setlerini belki de en fazla çalışan teknik direktörlerden birisiyim. Rakibi ceza sahasına kadar yürüyerek organizasyonlarla çok sağlam bir şekilde gidebiliyoruz. Ondan sonra beceri ve yeterlilik devreye girebiliyor. Çok pozisyona girip kaçırdığımız maçlar da var. Ancak daha iyisini yapabilmek için çok tekrar lazım. Çünkü Trabzonspor hücum oynar, set oyunları oynar. Set oyunları zor oyunlardır, geçiş oynamaz, geçiş zaman zaman oyunun içinde vardır. Önemli olan set oyununda problem çözmek. Özellikle ön tarafla ilgili transfer çalışmalarımız var. Yarışabilmek için bunun sayısını daha fazla artırmamız gerekiyor."

"5-6 OYUNCU ÜZERİNDE YOĞUN ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Avcı, şunları söyledi:

"Başkan ve yöneticilerimiz, izleme komitesi ve biz koordinasyon halinde yoğun ve detaylı olarak Trabzonspor için en doğrusu hangisi ise hem ekonomik olarak hata yapmamamız lazım. Ben oyuncu üzerinden hata yapmam. Yönetici de izleme komitesi de yapmaz. Ama şehir değişir, takım değişir, oyuncu değişir, performansı değişebilir. Yanlış transfer olarak bakılmaması lazım, organizasyon olarak bakmak lazım. Oyuncu üzerinde hata yapmayız. Önemli olan az hata ve mümkün olduğu kadar organizasyonun içine dahil edebilmek. Bunun sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Çok değil ama 5-6 ortalaması var. Ön tarafla ilgili özellikle rekabeti artırmam lazım. Bu şekilde 5-6 oyuncu üzerinde yoğun çalışmalar yapıyoruz. Yaşı genç bir takımız. Belki bunların yaşı ile ilgili 32 konuşulabilir ama 28 bandını yakalamak ligde yarışmak açısından çok önemli. Çünkü iyi bir bek aldık, onun alternatifini çok para vererek alamayız, bu doğru değil, buradaki kaynaktan kullanacağız. O kaynağı uygun oyuncular da var. Serkan ve Hüseyin Türkmen, Parmak 3 senedir oynuyor bu takımda. Farukcan, Ahmetcan oynayacak. Ömür Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu."