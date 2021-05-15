Trabzonspor yeni sezonun ilk transferlerini yaptı! İki yıldız isim imzaya gelecek



"SORLOTH GELEBİLİR"

Ağaoğlu, son günlerde ismi yeniden Trabzonspor ile anılan Sörloth ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"Her oyuncudan Sörloth'un verdiği performansı beklerseniz biraz fazla iyimser olursunuz. Bu bir yerde takımın oyun sistemiyle de doğru orantılı bir şey. Sörloth gelir mi; gelebilir de. Şöyle gelebilir; 33 gol 11 asist yapan oyuncuyu gönderdik Leipzig'e, 5 gol 2 asiste takıldı kaldı. 22 milyon Euro da para verdiler. İyi para verdiler, böyle giderse Sörloth'un piyasa değerini düşürecekler. Göndersinler buraya biz tekrar parlatalım. Palace'tan buraya gelirken verdikleri paranın fazlasını kazandıracağımızı söylemiştik. O gün onlara 5 versek bayram ederdiler, şimdi 11 kazandılar. Tekrar değer kazandırma açısından aynı şey Leipzig ile neden olmasın. Çünkü oyuncunun hakkını veremediler. Ferrari'yi sıradan bir otomobil gibi kullandılar."

Ahmet Ağaoğlu, Caleb Ekuban'a da İtalya'dan bir iki kulüpten transfer teklifi olduğunu açıkladı ve yönetirim kurulu olarak bunları değerlendireceklerini vurguladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemlerinde yer alan forvet oyuncusu Andreas Cornelius'un durumuyla ilgili olarak da "Oyuncunun maaşıyla alakalı sorun yok ama bonservisiyle ilgili bir sorun var. Parma ve Atalanta devrede. Aceleci karar vermeyeceğiz. Sadece alternatiflerinden birisi" ifadelerini kullandı.