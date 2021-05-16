16 Mayıs 2021, Pazar
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TFF 1. Lig'de play-off ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

'e çıkacak son takımın belli olacağı . Lig play-off'taki yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıkladı. Türkiye'nin yakından takip edeceği - maçını , - müsabakasını da yönetecek.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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TFF 1. Lig'de play-off ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'de play-off ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de başlayacak Altay-İstanbulspor maçını Arda Kardeşler, 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de oynanacak Altınordu-Yılport Samsunspor müsabakasını da Abdulkadir Bitigen yönetecek.

TFF 1. Ligde play-off heyecanı TFF 1. LİG'DE PLAY-OFF HEYECANI

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