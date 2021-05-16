TFF 1. Lig'de play-off ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off'taki yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıkladı. Türkiye'nin yakından takip edeceği Altay-İstanbulspor maçını Arda Kardeşler, Altınordu-Yılport Samsunspor müsabakasını da Abdulkadir Bitigen yönetecek.
SPOR AA
TFF 1. Lig'de play-off ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de başlayacak Altay-İstanbulspor maçını Arda Kardeşler, 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de oynanacak Altınordu-Yılport Samsunspor müsabakasını da Abdulkadir Bitigen yönetecek.