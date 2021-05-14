14 Mayıs 2021, Cuma
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Juventus'tan ayrılıyor! İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

'nun yeni takımı belli oldu. formasıyla 100 gole ulaşarak 3 farklı kulüp takımı ve 'da bu başarıyı yakalayan ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo sezon sonunda ekibinden ayrılıyor. Portekizli yıldızın annesi oğlunun yeni adresinin olacağını açıkladı. İşte haberin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Juventus'tan ayrılıyor! İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

'un hem lig hem de 'da aldığı kötü sonuçlardan sonra takımın süperstarı 'nun sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yıldız futbolcunun annesi Dolores Aveiro ise oğlunun yeni adresinin neresi olacağına dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Aveiro, oğlunun bu sezon temsilcisinde forma giyeceğini duyurdu.

"OĞLUMU İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Tecrübeli futbolcunun annesi Dolores Aveiro, oğlunun 'e geri dönmesini istediğini belirtirken, "Ronaldo ile konuşacağım ve gelecek sezon Sporting'e dönmesi için ikna etmeye çalışacağım. Gelecek yıl Alvalade Stadı'nda Sporting'in formasıyla mücadele verecek." ifadelerini kullandı.

Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo, kariyerine Sporting'de başlamış ve 2003 yılında 'a transfer olmuştu. 19 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanan Sporting, gelecek yıl 'nde olacak.

131 MAÇTA 100 GOL 22 ASİST

Juve'de 131 maça çıkan Ronaldo, 100 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

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