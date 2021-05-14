Fenerbahçe'de 7 yolcu! Sezon sonunda yaprak dökümü olacak
Fenerbahçe'de sezon sonu çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılacak. Kadıköy'de Sivas’a yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaşanırken yönetim gelecek sezonun planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı.
Kadıköy'de Sivas'a yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanırken yönetim gelecek sezonun planlarını hayata geçirmeye çalışıyor.
Başkan Ali Koç ve kurmayları kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı.
7 İSİMDE KARAR KILINDI
ALLAHYAR'A TEKLİFLER GELİYOR
Ukrayna'da kiralık olarak oynayan Allahyar da iyi bir teklif gelirse satılacak. iyi bir sezon geçiren İranlı golcü için Ukrayna'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.
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