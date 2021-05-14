14 Mayıs 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de 7 yolcu! Sezon sonunda yaprak dökümü olacak

'de sezon sonu çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılacak. 'de Sivas’a yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaşanırken yönetim gelecek sezonun planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Başkan ve kurmayları kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Fenerbahçe'de 7 yolcu! Sezon sonunda yaprak dökümü olacak

'de Sivas'a yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran 'de büyük hayal kırıklığı yaşanırken yönetim gelecek sezonun planlarını hayata geçirmeye çalışıyor.

Başkan ve kurmayları kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı.

7 İSİMDE KARAR KILINDI


Tisserand, , , , , ve 'ın önümüzdeki sezonun planlarında yer almadığı öğrenildi.

Samatta, , Lemos ve Novak'tan gelir hedefleniyor.

GUSTAVO'YU DA İSTEYEN VAR


Gustavo'nun da 'dan talipleri olduğu özellikle eski kulübü 'nın devrede olduğu da biliniyor. Anlaşma sağlanması durumunda Brezilyalı oyuncunun da gidişine izin verilecek.

ALLAHYAR'A TEKLİFLER GELİYOR


Ukrayna'da kiralık olarak oynayan Allahyar da iyi bir teklif gelirse satılacak. iyi bir sezon geçiren İranlı golcü için 'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.

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