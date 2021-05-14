Son dakika: Almanya Kupası Borussia Dortmund'un

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hemen 5. dakikasında Jadon Sancho'nun golüyle öne geçen Dortmund, 28. dakikada Haaland ile farkı ikiye çıkardı. 45+1. dakikada ise Sancho bir kez daha ağları sarsarak skoru 3-0 yaptı ve devre sona erdi.