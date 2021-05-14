14 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika: Almanya Kupası Borussia Dortmund'un

Son dakika haberleri... final maçında Red Bull 'i 4-1 mağlup eden kupanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Son dakika: Almanya Kupası Borussia Dortmund'un

'nda oynanan karşılaşmanın hemen 5. dakikasında 'nun golüyle öne geçen , 28. dakikada ile farkı ikiye çıkardı. 45+1. dakikada ise Sancho bir kez daha ağları sarsarak skoru 3-0 yaptı ve devre sona erdi.

71. dakikada Dani Olmo takımının ilk golünü atarak skoru 3-1 yaptı. 87. dakikada 'da bu kez Haaland ikinci golünü kaydederken, skor da 4-1'e geldi ve mücadele bu sonuçla bitti.

Borussia Dortmund 5. kez 'nı kazanmış oldu.

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