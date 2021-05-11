Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, ligin 41. haftasına 81 puanla girdi. Beşiktaş bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa, en yakın takipleri Fenerbahçe ile Galatasaray da puan kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın detayları...
Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Süper Lig'de son viraja girildi. Beşiktaş, ligin bitimine iki hafta kala Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir? İşte merak edilenler...
BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 41. haftasında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 11 Mayıs Salı yani bugün saat 20.30'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Ligde oynadığı son karşılaşmada Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren siyah-beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor.
Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 12'şer yenilgi ve beraberlikle 54 puan toplayarak sıralamanın 9'uncu basamağında yer alıyor.
İÇ SAHADA SON MAÇ
Fatih Karagümrük müsabakası Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone Arena'daki son maçı olacak.
Vodafone Park'ta bu sene dikkat çekici bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynadığı 19 maçta 45 puan topladı.
Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Beşiktaş, 14 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik alırken, iç sahada oynadığı son maçta Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.
NKOUDOU'NUN DURUMU BELİRSİZ, ATİBA CEZALI
Siyah-beyazlılarda bugünkü mücadele öncesi Georges-Kevin Nkoudou'nun durumu belirsizliğini koruyor.
Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou takımdan ayrı çalışmalara başlarken, bugün görev yapıp yapamayacağı bu akşam gerçekleştirilecek antrenman sonrası belli olacak.
Sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in yanı sıra yaşadığı sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar'ın bugünkü mücadelede sahada olması beklenmiyor.
Sakat oyuncuların yanı sıra, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson da bugünkü mücadelede görev yapamayacak.
4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef de Souza'nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin son maçında Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ İLE FATİH KARAGÜMRÜK SÜPER LİG'DE 10. KEZ KARŞILAŞACAK
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bugün 10. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, 36 yılı aşkın bir süre sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkı yakalayan Fatih Karagümrük ile ligde 9 maç oynadı.
Rakibini 9 maçta 6 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup edebildi.
Uzun bir süre sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkını yakalayan Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, bu sezon dışında son olarak 4 Mart 1984'te karşı karşıya geldi.
1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı.
1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı.
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu.
Bu arada Süper Lig, 1959 ve 1962-1963 sezonlarında iki ayrı grup olarak organize edilirken, iki takım farklı gruplarda yer aldıkları için karşı karşıya gelemedi.
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü son olarak 29 Eylül 1983'te konuk ederken, bu karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti.
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