Canlı I Fenerbahçe Sivasspor canlı anlatım izle! Şampiyonluk yolunda kritik maç

SİVAS İSTANBUL'DA GÜLEMİYOR

Demir Grup Sivasspor, bu sezon İstanbul'da oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı. Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 5 Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Sivasspor, son ziyaretinde ise Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul temsilcileriyle bu sezon oynadığı maçlardan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Yiğidolar, sadece 3 puan toplayabildi. Sivasspor, İstanbul'da en son 12 Temmuz 2020'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta galibiyet almıştı.