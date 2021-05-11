Canlı I Fenerbahçe Sivasspor canlı anlatım izle! Şampiyonluk yolunda kritik maç
Süper Lig'in 41. haftasında zirve yarışı tüm heyecanıyla sürüyor. Bitime 2 maç kala, ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Tüm maçların bugün oynanacağı Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin 79, konuk ekibin ise 59 puanı bulunuyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de bitime iki hafta kala, zirve yarışı nefesleri kesiyor. Lider Beşiktaş, ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ve hemen arkasından gelen Galatasaray, şampiyonluk için kıyasıya mücadele veriyor. Tüm maçların bugün oynanacağı Süper Lig'de Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia,
Sivasspor:(MUHTEMEL) Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Kone, Gradel, Kayode
SİVAS İSTANBUL'DA GÜLEMİYOR
Demir Grup Sivasspor, bu sezon İstanbul'da oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı. Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 5 Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Sivasspor, son ziyaretinde ise Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul temsilcileriyle bu sezon oynadığı maçlardan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Yiğidolar, sadece 3 puan toplayabildi. Sivasspor, İstanbul'da en son 12 Temmuz 2020'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta galibiyet almıştı.
FENERBAHÇE ÜSTÜN
Fenerbahçe, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçla birlikte 30. kez rakibiyle karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazanırken, 6 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 29 maçta toplamda 64 gol kaydederken, Sivasspor 39 golle cevap verdi. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 sona ermişti. Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.
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