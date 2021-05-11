Süper Lig puan durumu: 11 Mayıs STSL 41. hafta güncel puan durumu | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerabahçe...

Süper Lig 41. hafta puan durumu nasıl? Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda son viraja girildi. Ligin tamamlanmasına son iki hafta kala, şampiyon ve küme düşen takımlar bugün belli olabilir. Üç büyüklerin şampiyonluk için mücadele verdiği Süper Lig'de gözler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına çevrildi. Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, Fenerbahçe evinde Sivasspor ile karşılaşacak, Galatasaray ise küme düşen Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaç puanı var? İşte 11 Mayıs Süper Lig 41. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (41. HAFTA)

11 Mayıs tarihinde oynanacak maçların sona ermesi ile birlikte puan durumu güncellenecektir.

Süper Lig'de oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekildedir:

O G B M A Y AV P Beşiktaş 38 25 6 7 86 41 45 81 Fenerbahçe 38 24 7 7 69 38 31 79 Galatasaray 38 24 6 8 73 34 39 78 Trabzonspor 38 18 13 7 47 35 12 67 Hatayspor 38 17 9 12 61 51 10 60 Sivasspor 38 14 17 7 50 41 9 59 Alanyaspor 38 16 9 13 55 42 13 57 Gaziantep FK 38 14 13 11 54 46 8 55 Fatih Karagümrük 38 14 12 12 57 50 7 54 Göztepe 38 13 12 13 55 52 3 51 Konyaspor 38 12 12 14 48 47 1 48 Rizespor 38 11 12 15 48 63 -15 45 Yeni Malatyaspor 38 10 14 14 47 49 -2 44 Başakşehir FK 38 11 11 16 41 55 -14 44 Kasımpaşa 38 11 10 17 43 54 -11 43 Antalyaspor 39 9 16 14 41 55 -14 43 Kaysersipor 38 9 13 16 34 50 -16 40 Ankaragücü 38 10 8 20 45 61 -16 38 BB Erzurumspor 39 9 10 20 41 66 -25 37 Gençlerbirliği 38 9 8 21 38 71 -33 35 Denizlispor 38 6 10 22 36 68 -32 28

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (41. HAFTA)

Süper Lig'de 11 Mayıs Salı günü oynanacak 41. hafta maç sonuçları şu şekilde:

11 MAYIS 2021 SALI

Konyaspor - Trabzonspor:

Alanyaspor - BB Erzurumspor:

Kasımpaşa - Ankaragücü:

Fenerbahçe - Sivasspor:

Başakşehir - Kayserispor:

Gaziantep FK - Rizespor:

Yeni Malatyaspor - Hatayspor:

Denizlispor - Galatasaray:

Beşiktaş - Fatih Karagümrük:

Gençlerbirliği - Göztepe:

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON VE KÜME DÜŞENLER BUGÜN BELLİ OLABİLİR

Süper Lig'de bugün oynanacak 41. hafta maçlarının sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir.

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 79, üçüncü Galatasaray'ın ise 78 puanı bulunuyor.

Ligde bugün Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak, Galatasaray ise deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, bu müsabakaların sonuçlarına göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı takım, maçını kazanması ve zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş, bugünkü maçta berabere kalması ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yenilmesi halinde de şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Söz konusu maçlarda bu ihtimallerin dışında alınacak sonuçlarda ise şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak.

ÜÇ TAKIM KÜME DÜŞEBİLİR

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un ardından küme düşecek diğer üç takım da bugün belli olabilir.

Düşme potasında bulunan Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.