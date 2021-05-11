Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 11 Mayıs FB Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta? Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Fenerbahçe 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın bugünkü maçı kaybetmesi durumunda Fenerbahçe'nin de kazanması durumunda şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 11 Mayıs FB Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Sivasspor karşılaşmasının ayrıntıları...
Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun tamamlanmasına iki hafta kaldı. Şampiyonluk yarışında hala şansı olan Fenerbahçe, Sivasspor karşısından galibiyetle ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 11 Mayıs FB Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Sivasspor maçı ile ilgili merak edilenler...
FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Sivasspor Süper Lig'in 41. haftasında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Mayıs Salı yani bugün saat 20.30'da başlayacak.
Halis Özkahya'nın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli ekranlara gelecek.
FENERBAHÇE CEPHESİ
Fenerbahçe Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.
Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.
Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.
SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.
7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Serdar Aziz, bugün sarı kart görmeleri halinde son hafta Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR 30. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek.
Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 64 golüne, Sivasspor 39 golle karşılık verdi.
Ligde bu sezon Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 15. kez karşılaşacak.
İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 14 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, 2'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 1 karşılaşma da berabere bitti.
Kadıköy'de Sivasspor'a 34 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 14 gol gördü.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta konuk ekip 2-1 galip geldi.
Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.
Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
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