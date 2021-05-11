Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun tamamlanmasına iki hafta kaldı. Şampiyonluk yarışında hala şansı olan Fenerbahçe, Sivasspor karşısından galibiyetle ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 11 Mayıs FB Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Sivasspor maçı ile ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sivasspor Süper Lig'in 41. haftasında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Mayıs Salı yani bugün saat 20.30'da başlayacak.

Halis Özkahya'nın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli ekranlara gelecek.