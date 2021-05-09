Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor... TFF 1 Lig'den Süper Lig'e kim yükseldi?
TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Diğer karışılaşmada ise Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup eden Samsunspor ise rakipleriyle aynı puana ulaşmasına rağmen averajla ligi 3. sırada bitirdi. Süper Lig' çıkacak son takım ise Samsunspor, İstanbulspor, Altay ve Altınordu'nun oynayacağı Play-off mücadelelerin sonrasında belli olacak. Son dakika spor haberinin ayrıntıları haberimizde...
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Adana Demirspor ve Giresunspor uzun yıllar sonra Süper Lig'e yükseldi. İzmir deplasmanında Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. İstanbul deplasmanında Tuzlaspor'u 2-1 yenen Giresunspor ise 44 yıl sonra mutlu sona ulaştı.
SÜPER LİG'E ÇIKAN SON TAKIM KİM OLACAK?
Deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup eden Samsunspor ise rakipleriyle aynı puana ulaşmasına rağmen averajla ligi 3. sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, Play-off'ta İstanbulspor, Altay ve Altınordu ile Süper Lig yarışı verecek.
Menemenspor deplasmanında 4-1 kazanan Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 6'da Pa Dibba, 11'de Ezeh, 23'te penaltıdan Hasan Kılıç ve 53'te Sinan Kurt kaydetti. Menemenspor'un tek golünü ise 76'da Zenke attı.
Tuzlaspor'u 2-1 yenen Giresunspor'un galibiyet gollerini ise 5'te Eren Tozlu ve 20'de Ibrahima Balde attı. İstanbul ekibin tek golünü ise 15'te penaltıdan Prince Segbefia kaydetti.
detaylar geliyor...
:::MAÇ ÖNCESİ NOTLAR::
TFF 1. Lig heyecan dolu maçlara sahne oluyor. Aynı puana sahip Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'tan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor maçlarını kazandığı takdirde direkt Süper Lig'e yükselecek.
İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bu ekipleri takip eden 4 takımın da play-off'ta Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği ligde son 3 sıradaki takımlar da ligden düşecek.
Son hafta öncesinde Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'un veda ettiği ligde Süper Lig'e direkt yükselecek takımlar oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
ADANA DEMİR VE GİRESUN KAZANIRSA LİGE ÇIKACAK
Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un 67'şer puanla sıralandığı zirve mücadelesinde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor Menemenspor ve Tuzlaspor maçlarını kazandığı takdirde adlarını Süper Lig'e yazdıracak.
Puan eşitliği halinde rakiplerinin gerisinde kalacak Yılport Samsunspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımı puan olarak geçmesi gerekiyor.
İlk 3 sıradaki takımdan birisinin play-off mücadelesi vereceği ligde 61 puanlı İstanbulspor ve 60 puana sahip Altay play-off oynamayı garantiledi. Play-off oynayacak son ekip 57 puanlı Altınordu veya 55 puana sahip Ankara Keçiörengücü'nden biri olacak.
Play-off yarı final eşleşmelerinde lig üçüncüsü ile altıncısı, lig dördüncüsü ile beşincisi karşılaşacak.
ADANA DEMİRSPOR
TFF 1. Lig'de son hafta öncesi Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan ekiplerden Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.
Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor'da forma giyiyordu.
GZT GİRESUNSPOR
En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.
Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.
YILPORT SAMSUNSPOR
TFF 1. Lig'de daha önce 7 kez Süper Lig vizesi alan Yılport Samsunspor, en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumunda bulunuyor. 1968-1969, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993 ve 2010-2011'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor, daha önce 30 yıl Süper Lig'de mücadele etti.
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