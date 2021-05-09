Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor... TFF 1 Lig'den Süper Lig'e kim yükseldi?

Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Adana Demirspor ve Giresunspor uzun yıllar sonra Süper Lig'e yükseldi. İzmir deplasmanında Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. İstanbul deplasmanında Tuzlaspor'u 2-1 yenen Giresunspor ise 44 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

SÜPER LİG'E ÇIKAN SON TAKIM KİM OLACAK?

Deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup eden Samsunspor ise rakipleriyle aynı puana ulaşmasına rağmen averajla ligi 3. sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, Play-off'ta İstanbulspor, Altay ve Altınordu ile Süper Lig yarışı verecek.

Menemenspor deplasmanında 4-1 kazanan Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 6'da Pa Dibba, 11'de Ezeh, 23'te penaltıdan Hasan Kılıç ve 53'te Sinan Kurt kaydetti. Menemenspor'un tek golünü ise 76'da Zenke attı.

Tuzlaspor'u 2-1 yenen Giresunspor'un galibiyet gollerini ise 5'te Eren Tozlu ve 20'de Ibrahima Balde attı. İstanbul ekibin tek golünü ise 15'te penaltıdan Prince Segbefia kaydetti.

detaylar geliyor...

:::MAÇ ÖNCESİ NOTLAR::

TFF 1. Lig heyecan dolu maçlara sahne oluyor. Aynı puana sahip Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'tan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor maçlarını kazandığı takdirde direkt Süper Lig'e yükselecek.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bu ekipleri takip eden 4 takımın da play-off'ta Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği ligde son 3 sıradaki takımlar da ligden düşecek.

Son hafta öncesinde Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'un veda ettiği ligde Süper Lig'e direkt yükselecek takımlar oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.