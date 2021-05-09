Abdullah Avcı ile Trabzonspor'un bileği bükülmüyor
Abdullah Avcı güzel bir sezon geçiren Trabzonspor istatistikleriyle gelecek sezon öncesi taraftarlarını umutlandırdı. Abdullah Avcı ile deplasmanda kaybetmeyen Trazbzonspor, 10 maçtır da yenilmiyor.
Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kolay kolay yenilgi almadı.
Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta berabere kaldı.
Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 6 puanla 17. sırada yer aldı.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 30 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 17 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 10 kez de beraberlik elde etti.
4. SIRAYI GARANTİLEDİ
Trabzonspor, Antalyaspor galibiyetiyle ligde 4. sırayı garantiledi.
Teknik direktör Abdullah Avcı, göreve geldiğinde 17. sırada devraldığı bordo-mavili takımı 4. sıraya taşıdı.
30 maçta 61 puan toplayan bordo-mavililer, 38 maç sonunda 67 puanla ligde 4. sırayı garantileyerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.
AVCI İLE DEPLASMANDA MAĞLUBİYETİ YOK
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi.
Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.
SON 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde 3 mağlubiyetini kendi sahasında aldı.
Bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-1'lik sonuçla yenildi.
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.
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