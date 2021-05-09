09 Mayıs 2021, Pazar
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TFF'den Antalyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası final maçı için "seyirci" kararı

Son dakika haberi... , ile arasındaki finalinde 'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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TFF'den Antalyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası final maçı için seyirci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (), Fraport-TAV ile arasındaki finaline 'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de oynanacak final maçına stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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