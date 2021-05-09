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Son dakika: TFF 1. Lig’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

Lig'den ve 'un ardından ’e son bileti almak için , , ve takımları Play-Off’da mücadele edecek.

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Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Son dakika: TFF 1. Lig’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

TFF 1. Lig'de son hafta müsabakaları bugün tamamlandı. Ligde Adana Demirspor ve Giresunspor, 67 puanla ilk iki sırada yer alarak Süper Lig'e yükselen ekipler oldu. 67 puanla ligi üçüncü tamamlayan Samsunpor ile 64 puanla İstanbulspor, 63 puanlı Altay ve 60 puanlı Altınordu, Play-Off'da mücadele etme hakkı kazandı.

34. ve son hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla Play-Off eşleşmeleri ise şu şekilde oldu:

Samsunspor-Altınordu
İstanbulspor-Altay

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