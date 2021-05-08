Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



"Oyuna hiç beklemediğim bir başlangıç yaptık. Oyunun ikinci yarısı tamamen bambaşka. Mücadele eden, Fenerbahçe formasına yakışır bir futbolcu grubu vardı. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum.

İnsanlar futbolculuğu ve teknik adamlığı kolay görüyor olabilirler ama hiç kolay değil. Oyuncularım çok inandılar. Bugün birçok duyguyu yaşadık.

Biz büyük cümleler kullanmadık, sadece sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı.

Camiamızdaki sinerjiyle birlikte, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak.