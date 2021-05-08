Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü'nü 90+6'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Ankaragücü - Fenerbahçe maçı sonrası Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, maç sonrası, "Biz büyük cümleler kullanmadık, sadece sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı." dedi.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı sonrası sarı lacivertli takımın teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, basına açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Oyuna hiç beklemediğim bir başlangıç yaptık. Oyunun ikinci yarısı tamamen bambaşka. Mücadele eden, Fenerbahçe formasına yakışır bir futbolcu grubu vardı. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum.
İnsanlar futbolculuğu ve teknik adamlığı kolay görüyor olabilirler ama hiç kolay değil. Oyuncularım çok inandılar. Bugün birçok duyguyu yaşadık.
Biz büyük cümleler kullanmadık, sadece sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı.
Camiamızdaki sinerjiyle birlikte, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak.
Ben hayatta tesadüfe inanmam. Fenerbahçe, kaderinde ne varsa onu gördü. Çok da yalnız bırakıldı. Allah da bize o süreçlerde bu takımın içinde olmayı nasip etti. Bundan her zaman gurur duydum.
Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim ne yaptığımız önemli.
Çok mutluyum. Bugün bizden duasını esirgemeyen tüm Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan ediyorum.
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