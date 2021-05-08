08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Derbi zaferinin ardından Fatih Terim'den ilk açıklama! ''Kolay değil...''

'in 40. haftasında dev derbide , 'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Terim, "Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi, biz kendimiz oynadık. Kolay değil. Ne dendiyse, her şeyi yaptı oyuncularım. Yüreklerini koydular." ifadelerini kullandı.

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Derbi zaferinin ardından Fatih Terim'den ilk açıklama! ''Kolay değil...''

Spor Toto 'in 40. haftasında dev derbide , sahasında 'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Kenardan konsantre olduğumuz kadarıyla, çok hak ettiğimiz, çok temiz bir galibiyet oldu bence. İkinci yarı daha da artabilirdi gol sayısı.

Rakip kalede önemli gol pozisyonları hazırladık. Doğru bir plan yapmışız. Doğru yerlerde durduk.

Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi, biz kendimiz oynadık. Kolay değil. Ne dendiyse, her şeyi yaptı oyuncularım. Yüreklerini koydular.

İkinci yarıda tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı.

Süper Lig'de neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Galatasaray vazgeçmeyecek ama önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar.

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