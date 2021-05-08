Derbi zaferinin ardından Fatih Terim'den ilk açıklama! ''Kolay değil...''
Süper Lig'in 40. haftasında dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi, biz kendimiz oynadık. Kolay değil. Ne dendiyse, her şeyi yaptı oyuncularım. Yüreklerini koydular." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında dev derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi, biz kendimiz oynadık. Kolay değil. Ne dendiyse, her şeyi yaptı oyuncularım. Yüreklerini koydular.
İkinci yarıda tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı.
Süper Lig'de neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Galatasaray vazgeçmeyecek ama önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar.
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