Son dakika: BB Erzurumspor Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.