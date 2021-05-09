09 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika: BB Erzurumspor Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

SPOR
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Son dakika: BB Erzurumspor Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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