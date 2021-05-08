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Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ankara'da şampiyonluk için mücadele veren , kümede kalma hattında olan Ankaragücü'nü son saniyede mağlup etti. Sarı Lacivertliler ilk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın özeti ve Süper Lig'in en güncel puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı lacivertli iki takımın karşı karşıya geldiği maç, 'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip Alper Potuk'un 3. dakikada attığı golle önce geçerken Fenerbahçe, bu gole 42'de Ozan Tufan ile yanıt verdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen konuk ekip 90+6'da Valencia'nın golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde ve Galatasaray'ın 1 puan önünde 79 puana yükselirken, MKE Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Sosa'nın hatalı pasını iyi değerlendiren Alper Potuk kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
5. dakikada ceza sahasında topla buluşan Badjı'nin attığı şut az farkla auta çıktı.
11. dakikada Çekiçi'nin serbest vuruşunda kaleci Harun topu taca tokatladı.

23. dakikada Alper Potuk, Kitsiou'dan aldığı pası bekletmeden şuta dönüştürdü. Bu pozisyonda meşin yuvarlak üstten aut çıktı.
27. dakikada Çekici'nin ortasında Alper Potuk kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.
33. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Paintsil kaleye şut çıkardı ancak top savunmada Ozan Tufan'a çarparak kornere çıktı.


43. dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topu önünde bulan Valencia ceza sahası önüne orta çıkardı. Bu pozisyonda topu önünde bulan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla skora denge getiren golü kaydetti. 1-1

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
48. dakikada gelişen hızlı Ankaragücü atağında Alper Potuk, Sosa'yı geçtikten sonra şutunu çekti ancak kaleci Harun Tekin ayağıyla topu kurtarmayı başardı.
55. dakikada Caner Erkin sol kanattan taşıdığı topu İrfan Can ile buluşturdu. Bu oyuncunun sağ kanattan ortasında Pelkas topu ıskalayarak net pozisyonu kaçırdı.

65. dakikada Ozan Tufan ceza sahası içinde boşta olan arkadaşı Pelkas'ı gördü. Pelkas'ın sert şutunda top defansa çarparak kornere gitti. Kazanılan köşe vuruşu sonrasında topa yükselen Valencia kaleci Freidrich'i geçemedi.
90+6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında ceza sahası içinde Valencia düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Eryaman
Hakemler: xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx
MKE Ankaragücü: Ricardo Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Atila Turan xx (Pinto dk. 60 xx) , İbrahim Akdağ xx (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 60 xx), Endri Çekiçi xx (Lukasik dk. 71 x), Saba Lobjanidze xx, Alper Potuk xxx(Erdi Dikmen dk.89 ?), Paintsil xxx, Badji xx (Bartolomeu dk. 71 x)
Yedekler: Mert Topuz, Pazdan, Diousse, Ali Kaan Güneren, Emre Güral
Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Ozan Tufan xxx (Cisse dk. 79 x), Tisserand xx, Szalai xx (Gustavo dk. 79 x), Caner Erkin xx, Jose Sosa xx, İrfan Can Kahveci xxx, Mert Hakan Yandaş x (Gökhan Gönül dk. 35 xx), Mesut Özil xx (Thiam dk. 79 x), Pelkas xx (Osayi dk. 67 xx) , Valencia xxx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Lemos, Ferdi Kadıoğlu, Novak, Arda Güler,
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Alper Potuk (dk. 3) (MKE Ankaragücü), Ozan Tufan (dk. 43), Valencia (dk. 90+6) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Pinto, Sarlija ()

Fenerbahçe ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.

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