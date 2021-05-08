Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı lacivertli iki takımın karşı karşıya geldiği maç, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip Alper Potuk'un 3. dakikada attığı golle önce geçerken Fenerbahçe, bu gole 42'de Ozan Tufan ile yanıt verdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.