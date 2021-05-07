Şampiyonlar Ligi finali için İngiltere'den flaş başvuru! "Türkiye'de değil İngiltere'de oynansın"

3 KATEGORİYE AYRILDI

Ülkelerin aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayrıldığını aktaran Shapps, "trafik ışığı sistemi" adı verdikleri listenin 3 haftada bir güncelleneceğini kaydetti.

Buna göre, kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanların, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalacak.