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Şampiyonlar Ligi finali için İngiltere'den flaş başvuru! "Türkiye'de değil İngiltere'de oynansın"

Ulaştırma Bakanı 'le Chelsea arasında 'da oynanacak final karşılaşmasının 'den alınıp İngiltere'de oynanması için UEFA ile görüştüklerini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Şampiyonlar Ligi finali için İngiltere'den flaş başvuru! Türkiye'de değil İngiltere'de oynansın

Ulaştırma Bakanı İngiliz taraftarların 'le Chelsea arasında 'da oynanacak final karşılaşmasına gitmemeleri gerektiğini, karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için ile UEFA arasında görüşmelerin sürdüğünü, son kararı UEFA'nın vereceğini söyledi.

LİSTE GÜNCELLENDİ

İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yolcuların dönüşte otelde zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağı ülkeler listesini güncelledi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, uluslararası seyahate yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin hükümetin yol haritasını açıkladı.

3 KATEGORİYE AYRILDI

Ülkelerin aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayrıldığını aktaran Shapps, "trafik ışığı sistemi" adı verdikleri listenin 3 haftada bir güncelleneceğini kaydetti.

Buna göre, kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanların, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalacak.

10 GÜN BİREYSEL KARANTİNA

Sarı listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalacak, bunlara karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yapılacak, karantina süresi bu testlerin sonuçlarına göre uzayıp kısalabilecek.

Yeşil listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere karantina zorunluluğu uygulanmayacak ve bunlardan son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep edilecek.

LİSTEDE GÜNCELLEME YAPILDI

Shapps, daha önce açıkladıkları seyahat yasağı uygulanan ülkeler anlamına gelen "kırmızı listeyi" güncellediklerini, , ve 'in bu listeye eklendiğini, 12 Mayıs'tan itibaren bu ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin hükümetin belirlediği otellerde zorunlu karantinaya alınacağını ve otel ücretlerini yolcuların karşılayacağını duyurdu.

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