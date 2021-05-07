Şampiyonlar Ligi finali için İngiltere'den flaş başvuru! "Türkiye'de değil İngiltere'de oynansın"
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Manchester City'le Chelsea arasında İstanbul'da oynanacak Avrupa Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının Türkiye'den alınıp İngiltere'de oynanması için UEFA ile görüştüklerini açıkladı.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps İngiliz taraftarların Manchester City'le Chelsea arasında İstanbul'da oynanacak Avrupa Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasına gitmemeleri gerektiğini, karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında görüşmelerin sürdüğünü, son kararı UEFA'nın vereceğini söyledi.
LİSTE GÜNCELLENDİ
İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yolcuların dönüşte otelde zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağı ülkeler listesini güncelledi.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, uluslararası seyahate yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin hükümetin yol haritasını açıkladı.
3 KATEGORİYE AYRILDI
Ülkelerin aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayrıldığını aktaran Shapps, "trafik ışığı sistemi" adı verdikleri listenin 3 haftada bir güncelleneceğini kaydetti.
Buna göre, kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanların, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalacak.
10 GÜN BİREYSEL KARANTİNA
Sarı listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalacak, bunlara karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yapılacak, karantina süresi bu testlerin sonuçlarına göre uzayıp kısalabilecek.
Yeşil listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere karantina zorunluluğu uygulanmayacak ve bunlardan son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep edilecek.
LİSTEDE GÜNCELLEME YAPILDI
Shapps, daha önce açıkladıkları seyahat yasağı uygulanan ülkeler anlamına gelen "kırmızı listeyi" güncellediklerini, Türkiye, Nepal ve Maldivler'in bu listeye eklendiğini, 12 Mayıs'tan itibaren bu ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin hükümetin belirlediği otellerde zorunlu karantinaya alınacağını ve otel ücretlerini yolcuların karşılayacağını duyurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve şartlar belli oldu! 180 gün geri ödemesiz 3 yıl vadeli 100.000 TL kredi imkanı! İlave istihdam...
- Fırsatlar havada uçtu, kapış kapış gidiyor! Mayıs ayı kampanyaları 2021! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…
- İşçiye çift ödeme müjdesi! Çalışan herkesin hesabına yatacak! En az 329 lira ödeme...
- TWT coin nedir, işlem görüyor mu? TWT coin ne kadar, kaç TL ne kadar? TWT coin yorum...
- Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...
- Okullar 10-11-12 Mayıs'ta tatil mi? Okullar bayramda kaç gün tatil olacak? MEB açıkladı...
- Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?
- Sınavlar için kritik tarih... AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...
- Resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak?
- Bu şartları taşıyanlara iki hatta üç maaş! Çift maaş nasıl alınır? Kimler bu destekten faydalanabilir? İşte tüm detaylar
- Tarih açıklandı: Spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı?
- Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?