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Pınar Karşıyaka finale yükseldi! Temsilcimiz İspanyol takımını devirdi

'nde İspanyol ekibi 'yı 84-79 yenen Pınar Karşıyaka finale yükseldi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Pınar Karşıyaka finale yükseldi! Temsilcimiz İspanyol takımını devirdi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 84-79 yenen Pınar Karşıyaka finale yükseldi.

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