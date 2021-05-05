05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Son dakika... İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için seyirci kararı!

Son dakika... İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için seyirci kararı!

Son dakika haberine göre... için 'na 25 bin taraftar alınacak. Finalist takımların her birine 4.000'er bilet ayrılacak.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika... İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için seyirci kararı!

UEFA Şampiyonlar Finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak. Finalist takımların her birine 4.000'er bilet ayrılacak.

Manchester City dün gece Paris Saint Germain'i 2-0 yenerek İstanbul'a ilk bileti kapmıştı.

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