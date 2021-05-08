Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş derbisine saatler kala önemli gelişme!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak derbi maçta VAR hakemi olarak Mete Kalkavan'ın görev yapacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 40'ıncı haftasında bu akşam saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.





Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan Galatasaray, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi. Beşiktaş ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe 'nin 5, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı.