Son dakika | Aboubakar'ın son sağlık durumu belli oldu! Galatasaray maçında yok

Beşiktaş'a derbi öncesi bir iyi bir de kötü haber geldi. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Aboubakar'ın ve Gökhan Töre'nin durumu belli oldu.



Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.



Diğer yandan Gökhan Töre ise takımla çalışmalara başladı. Töre'nin derni maçında forma giymesi bekleniyor.



Hatayspor maçında oyundan çıkan N'Koudou bugünkü çalışmalarda yer almadı fakat yarın takımla antrenmana katılması bekleniyor. Oyuncunun tedavisi devam ediyor.

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