05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! Bedelsiz kadroya katılacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberlkeri bugün | Beşiktaş, Alanyaspor’da bu sezon yakaladığı büyük çıkışla dikkat çeken Salih Uçan’ın peşine düştü. 27 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif eden Siyah-Beyazlılar; ve ’un da talip olduğu yetenekli ismi bedelsiz olarak renklerine bağlamayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! Bedelsiz kadroya katılacak

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, gözünü Süper Lig'in gözde ismi Salih Uçan'a dikti.

Aytemiz Alanyaspor formasıyla bu sezon sergilediği başarılı performansla göz dolduran 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlere başlayan yönetimin, lig bitiminde boşa çıkacak futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Bu dönem Alanya'da 40 maça çıkıp 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli futbolcuyla; ve 'un da ilgilendiği biliniyor. Ancak ligde şampiyonluğa koşan Kara Kartal'ın, Devler Ligi faktörü sebebiyle yıldız ismi renklerine bağlamayı hedeflediği ifade edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fanatik'e yaptığı açıklamada, Salih'i EURO 2020 kadrosunda değerlendirebileceklerini belirtmişti. Kariyerinde daha önce; Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli gibi kulüplerde görev yapan yetenekli oyuncuyu dev turnuva öncesinde kadrosuna katmayı planlayan yönetim, elini çabuk tutacak.

Salih Uçan, önceki gün Alanyaspor'un ile deplasmanda oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sebebiyle sezonu kapattı. Dün sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Salih, "Kasımpaşa maçında yaşadığım talihsizlik sonucunda elmacık kemiğimde iki kırık meydana geldi. Tüm destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede, daha güçlü bir şekilde sahalara döneceğim" dedi.

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