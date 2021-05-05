Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! Bedelsiz kadroya katılacak

Salih Uçan, önceki gün Alanyaspor'un Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sebebiyle sezonu kapattı. Dün sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Salih, "Kasımpaşa maçında yaşadığım talihsizlik sonucunda elmacık kemiğimde iki kırık meydana geldi. Tüm destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede, daha güçlü bir şekilde sahalara döneceğim" dedi.

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