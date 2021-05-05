05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Sarı lacivertli takımda Benteke heyecanı

Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Sarı lacivertli takımda Benteke heyecanı

Fenerbahçe, forvette yaşanan sıkıntıyı ile çözmek istiyor. 9 yıldır Premier Lig’de oynayan 30 yaşındaki golcü için menaceri Kısmet Eriş ile ilk temas kurulmuştu.

SPOR
Giriş Tarihi: 05.05.2021
ABONE OL
Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Sarı lacivertli takımda Benteke heyecanı

Emre Belözoğlu'nun çok beğendiği ve mutlaka takımda görmek istediği Belçikalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-Lacivertliler, EURO 2020'de Belçika formasıyla mücadele etmesine kesin gözüyle bakılan Benteke'ye bir an önce imza attırmanın peşinde. Oyuncunun dev turnuvada göstereceği performansla taliplerinin artmasından endişe ediliyor. Bu nedenle 11 Haziranda başlayacak EURO 2020'den önce deneyimli forvetle sözleşme imzalanması planlanıyor. Menacerle yapılacak görüşmelerde yol katedilmesi halinde Emre Belözoğlu'nun da devreye girerek Benteke ile bir konuşma yapacağı öğrenildi.

Benteke’ye yakın markaj BENTEKE'YE YAKIN MARKAJ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA