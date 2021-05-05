05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Halil Dervişoğlu savaşı yaklaşıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelebilir

ve için karşı karşıya gelebilir! Son haftalarda gösterdiği müthiş performansla Galatasaray'ı sırtlayan Halil Dervişoğlu ortalığı karıştırdı! Brendford'tan kiralanan milli futbolcuya Fenerbahçe'nin talip olduğu haberleri üzerine Sarı-Kırmızılılar harekete geçti. Yönetimin kulübüyle temas kurduğu ve Halil için 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

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Halil Dervişoğlu savaşı yaklaşıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelebilir

Son haftalarda gösterdiği müthiş performansla 'ı sırtlayan ortalığı karıştırdı!

Brendford'tan kiralanan milli futbolcuya 'nin talip olduğu haberleri üzerine Sarı-Kırmızılılar harekete geçti. Yönetimin kulübüyle temas kurduğu ve Halil için 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

İNGİLİZLER SAVAŞIN KOKUSUNU ALDI!


Brendford'un bu rakamı az bulduğu ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe arasında çıkması muhtemel transfer savaşı nedeniyle işi ağırdan aldığı öğrenildi. , Halil Dervişoğlu'nun yeni sezonda mutlaka takımda olması gerektiğini dile getirmişti.

BABASININ TERCİHİ GALATASARAY
Halil'in babası , oğlunun kariyerine Galatasaray'da devam etmesini istiyor. Ancak Fenerbahçe, Brendford'la anlaşırsa genç yıldız mecburen 'e gidecek.

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