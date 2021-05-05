Halil Dervişoğlu savaşı yaklaşıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelebilir
Galatasaray ve Fenerbahçe Halil Dervişoğlu için karşı karşıya gelebilir! Son haftalarda gösterdiği müthiş performansla Galatasaray'ı sırtlayan Halil Dervişoğlu ortalığı karıştırdı! Brendford'tan kiralanan milli futbolcuya Fenerbahçe'nin talip olduğu haberleri üzerine Sarı-Kırmızılılar harekete geçti. Yönetimin İngiliz kulübüyle temas kurduğu ve Halil için 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
Son haftalarda gösterdiği müthiş performansla Galatasaray'ı sırtlayan Halil Dervişoğlu ortalığı karıştırdı!
Brendford'tan kiralanan milli futbolcuya Fenerbahçe'nin talip olduğu haberleri üzerine Sarı-Kırmızılılar harekete geçti. Yönetimin İngiliz kulübüyle temas kurduğu ve Halil için 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
İNGİLİZLER SAVAŞIN KOKUSUNU ALDI!
Brendford'un bu rakamı az bulduğu ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe arasında çıkması muhtemel transfer savaşı nedeniyle işi ağırdan aldığı öğrenildi. Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nun yeni sezonda mutlaka takımda olması gerektiğini dile getirmişti.
BABASININ TERCİHİ GALATASARAY
Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun kariyerine Galatasaray'da devam etmesini istiyor. Ancak Fenerbahçe, Brendford'la anlaşırsa genç yıldız mecburen Kadıköy'e gidecek.
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