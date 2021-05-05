Şampiyon olan ilk kadın başkan Cevher Erdem A Haber’de: Adıyaman taraftarına armağan olsun

TARAFTARIN TEPKİSİ NASILDI?

Ben geçen sene ikinci başkanlık görevi yürütüyordum. Bu sene de başkanlık koltuğuna geçtim. Taraftarımız aslında geçen sene de kötü tepki almadım. Hep başarı odaklı oynadık biz de şimdiye kadar. Sezonun başından beri şampiyonluk parolasıyla çıktık. İlk 5'in içerisinden de hiçbir zaman düşmedik.