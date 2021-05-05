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Haberler Özel Haber Haberleri Şampiyon olan ilk kadın başkan Cevher Erdem A Haber’de: Adıyaman taraftarına armağan olsun

Şampiyon olan ilk kadın başkan Cevher Erdem A Haber’de: Adıyaman taraftarına armağan olsun

Kulübünün Başkanı , şampiyon olarak çıkan ilk kadın kulüp başkanı olarak tarihe geçti. Cevher Erdem, şampiyonluk yolcuğunu 'de anlattı. Erdem, " taraftarı her zaman arkamızda durdu. Bu şampiyonluk da Adıyaman taraftarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Şampiyon olan ilk kadın başkan Cevher Erdem A Haber’de: Adıyaman taraftarına armağan olsun

Kulübünün Başkanı , şampiyon olarak çıkan ilk kadın kulüp başkanı olarak tarihe geçti. Cevher Erdem, şampiyonluk yolcuğunu 'de anlattı.

İşte o açıklamalar;

"ÇİTE MUTLULUK YAŞIYORUZ"

Hem takımımız 1954 Spor şampiyon oldu çok uzun bir aradan sonra 10 yıldan fazladır mücadele etmemişti takımımız. Hem de Türkiye'de ilk şampiyon olan kadın başkan olmayı nasip etti Allah. Mutluyuz, gururluyuz.

"HER MAÇA BU ANIN HAYALİNİ KURARAK ÇIKTIK"

Biz şimdiye kadar çıktığımız her karşılaşmada her 90 dakika bu anın hayalini kurarak çıktık. Futbolcusuyla taraftarıyla yönetimiyle ciddi bir mücadele verdik. Mücadelemizin bugün şampiyon olarak meyvesini aldık.

TEBRİK MESAJLARI ALIYORUM

başkanı olduğum zaman bütün Adıyamanlılar beni tanıdı bütün Adıyamanlılardan çok güzel mesajlar aldım. Şampiyon olduktan sonra tüm tanıdı. Tüm Türkiye'den Türkiye'nin her yerinden hatta dünyadan mesajlar almaya başladım. Tebrik mesajları alıyorum. Çok mutluyum, gururluyum.

TARAFTARIN TEPKİSİ NASILDI?

Ben geçen sene ikinci başkanlık görevi yürütüyordum. Bu sene de başkanlık koltuğuna geçtim. Taraftarımız aslında geçen sene de kötü tepki almadım. Hep başarı odaklı oynadık biz de şimdiye kadar. Sezonun başından beri şampiyonluk parolasıyla çıktık. İlk 5'in içerisinden de hiçbir zaman düşmedik.

"ADIYAMAN TARAFTARINA ARMAĞAN OLSUN"

Futbol başarıya endeksli eğer başarılı olursanız eleştiri almazsınız. Biz de başarılı olduk şimdiye kadar. Adıyaman taraftarı her zaman arkamızda durdu. Bu şampiyonluk da Adıyaman taraftarına armağan olsun.

"BÜTÜN VÜCUDUM TİTREDİ"

Çok çetin bir maç geçti. Yenilerek maalesef şampiyon olduk ama son 90 dakika ben her şey bitti dedim her şeyin bittiği anda gol sesleri geldi ve durum bizim lehimize döndü. Şampiyonluk geldi. Bütün vücudumun titrediğini ayaklarımın titrediğini hissettim. Hiçbir soruya cevap veremedim. Beynimin durduğunu hissettim. Yavaş yavaş alışmaya başladım şu anda.

KIZ ÇOCUKLARINA MESAJ

Bu konunun ülkemizde gündeme gelmesiyle sayıların ben çoğalacağına inanıyorum. Hiçbir zaman pes etmesinler hiçbir zaman vazgeçmesinler. Vazgeçtiğinde kaybedersin. Vazgeçmediğin taktirde mutlaka başarı geliyor.

Her yerden gelen tebrik mesajları için tüm vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk Adıyaman taraftarına armağan olsun. Desteklerinden ötürü başından beri beni destekledikleri için çok çok teşekkür ediyorum.

Şampiyon olan ilk kadın başkan A Haber’de ŞAMPİYON OLAN İLK KADIN BAŞKAN A HABER'DE

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