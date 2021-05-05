Şampiyon olan ilk kadın başkan Cevher Erdem A Haber’de: Adıyaman taraftarına armağan olsun
Adıyaman 1954 Spor Kulübünün Başkanı Cevher Erdem, şampiyon olarak bir üst lige çıkan ilk kadın kulüp başkanı olarak tarihe geçti. Cevher Erdem, şampiyonluk yolcuğunu A Haber'de anlattı. Erdem, "Adıyaman taraftarı her zaman arkamızda durdu. Bu şampiyonluk da Adıyaman taraftarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.
Adıyaman 1954 Spor Kulübünün Başkanı Cevher Erdem, şampiyon olarak bir üst lige çıkan ilk kadın kulüp başkanı olarak tarihe geçti. Cevher Erdem, şampiyonluk yolcuğunu A Haber'de anlattı.
İşte o açıklamalar;
"ÇİTE MUTLULUK YAŞIYORUZ"
Hem takımımız Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu çok uzun bir aradan sonra 10 yıldan fazladır ikinci ligde mücadele etmemişti takımımız. Hem de Türkiye'de ilk şampiyon olan kadın başkan olmayı nasip etti Allah. Mutluyuz, gururluyuz.
"HER MAÇA BU ANIN HAYALİNİ KURARAK ÇIKTIK"
Biz şimdiye kadar çıktığımız her karşılaşmada her 90 dakika bu anın hayalini kurarak çıktık. Futbolcusuyla taraftarıyla yönetimiyle ciddi bir mücadele verdik. Mücadelemizin bugün şampiyon olarak meyvesini aldık.
TEBRİK MESAJLARI ALIYORUM
Adıyaman 1954 Spor Kulübü başkanı olduğum zaman bütün Adıyamanlılar beni tanıdı bütün Adıyamanlılardan çok güzel mesajlar aldım. Şampiyon olduktan sonra tüm Türkiye tanıdı. Tüm Türkiye'den Türkiye'nin her yerinden hatta dünyadan mesajlar almaya başladım. Tebrik mesajları alıyorum. Çok mutluyum, gururluyum.
TARAFTARIN TEPKİSİ NASILDI?
Ben geçen sene ikinci başkanlık görevi yürütüyordum. Bu sene de başkanlık koltuğuna geçtim. Taraftarımız aslında geçen sene de kötü tepki almadım. Hep başarı odaklı oynadık biz de şimdiye kadar. Sezonun başından beri şampiyonluk parolasıyla çıktık. İlk 5'in içerisinden de hiçbir zaman düşmedik.
"ADIYAMAN TARAFTARINA ARMAĞAN OLSUN"
Futbol başarıya endeksli eğer başarılı olursanız eleştiri almazsınız. Biz de başarılı olduk şimdiye kadar. Adıyaman taraftarı her zaman arkamızda durdu. Bu şampiyonluk da Adıyaman taraftarına armağan olsun.
"BÜTÜN VÜCUDUM TİTREDİ"
Çok çetin bir maç geçti. Yenilerek maalesef şampiyon olduk ama son 90 dakika ben her şey bitti dedim her şeyin bittiği anda gol sesleri geldi ve durum bizim lehimize döndü. Şampiyonluk geldi. Bütün vücudumun titrediğini ayaklarımın titrediğini hissettim. Hiçbir soruya cevap veremedim. Beynimin durduğunu hissettim. Yavaş yavaş alışmaya başladım şu anda.
KIZ ÇOCUKLARINA MESAJ
Bu konunun ülkemizde gündeme gelmesiyle sayıların ben çoğalacağına inanıyorum. Hiçbir zaman pes etmesinler hiçbir zaman vazgeçmesinler. Vazgeçtiğinde kaybedersin. Vazgeçmediğin taktirde mutlaka başarı geliyor.
Her yerden gelen tebrik mesajları için tüm vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk Adıyaman taraftarına armağan olsun. Desteklerinden ötürü başından beri beni destekledikleri için çok çok teşekkür ediyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?
- İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Survivor 2021 adalar birleşecek mi? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Nisan ayı ücretsiz izin ödeneceği ne zaman yatacak? Hangi mesleklere verilecek? İşte detaylar...
- Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...
- Talep patlaması oldu! Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi! 24 ay ödemesiz, 7 yıl vadeli 150 bin TL kredi...
- Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...
- Bankalardan flaş yasak adımı! Değişiklik yaşanacak! Akbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank...
- Bu fırsat kaçmaz, paraşütsüz çakılıyor! Mayıs ayı kampanyalarında 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
- 1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...
- Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...