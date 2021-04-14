14 Nisan 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'de hedef Benteke! Pazarlığa başlandı

'de flaş transfer gelişmesi... basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Belçikalı golcü Benteke için girişimlerini hızlandırdı ve sıkı bir pazarlığa oturdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Fenerbahçe'de hedef Benteke! Pazarlığa başlandı

Yeni sezonda santrfor mevkine nokta atış yapmak isteyen 'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Benteke için girişimler hızlandırıldı.

basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, ile sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı futbolcu için atağa kalktı. Sarı-Lacivertli kurmaylarla Benteke'nin menajeri arasında sıkı bir fiyat pazarlığının yaşandığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin ile birlikte kadrosuna katmak istediği 2 isimden birisi olan 1.90 boyundaki Benteke'nin piyasa değeri 9 milyon Euro civarında.

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