Fenerbahçe'de hedef Benteke! Pazarlığa başlandı
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Belçikalı golcü Benteke için girişimlerini hızlandırdı ve sıkı bir pazarlığa oturdu. İşte detaylar...
Yeni sezonda santrfor mevkine nokta atış yapmak isteyen Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Benteke için girişimler hızlandırıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Crytal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı futbolcu için atağa kalktı. Sarı-Lacivertli kurmaylarla Benteke'nin menajeri arasında sıkı bir fiyat pazarlığının yaşandığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Marega ile birlikte kadrosuna katmak istediği 2 isimden birisi olan 1.90 boyundaki Benteke'nin piyasa değeri 9 milyon Euro civarında.
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