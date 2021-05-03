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Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'dan üzücü haber

maçının henüz birinci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'dan üzücü haber

'in 39'uncu haftasında 'nın 'u 3-0 yendiği maçın 1'inci dakikasında ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Uçan, oyuna devam edemedi.

Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi.

Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi.

'ın bu geceyi hastanede geçireceği ve yarınki kontrollerden sonra operasyon geçirip geçirmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

Ligin bitimine 3 maç kalırken Salih bu talihsizlik sonucu sezonu kapamış oldu.

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