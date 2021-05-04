Anadolu Efes yeniden Final Four'da! Temsilcimizden büyük başarı
THY Avrupa Ligi Play-off çeyrek final serisi beşinci maçında Anadolu Efes sahsında Real Madrid'i konuk etti. Mücadele temsilcimizin 88-83'lük üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Anadolu Efes, adını 4'lü finallere yazdırdı.
THY Euroleague çeyrek final 5'inci maçında sahasında Real Madrid'i 88-83 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-2 öne geçti ve adını Final Four'a yazdırdı.
Karşılaşmaya Anadolu Efes, Larkin, Micic, Anderson, Singleton, Dunston ilk 5'iyle başlarken, Real Madrid'in ilk 5'i Alocen, Carroll, Abalde, Garuba, Tyus'tan oluştu. Karşılaşmaya Singleton'ı pota altında etkili kullanarak başlayan Anadolu Efes, ilk 3 dakikayı 10-6'lık skorla önde geçti. Bu dakikanın ardından kullandığı dış atışlarda isabetler bulan Real Madrid, 3:35 kala gelen televizyon molasına 1 sayı farkla önde girdi: 16-17. Bu dakikanın ardından iki takımda hücumda sayı bulmakta zorlanınca ilk periyodu Real Madrid, 21-18 önde kapattı.
2'nci periyoda iki takımda hücumda tutuk başladı. Periyodun ilk dakikasının ardından hücumda daha etkili bir görüntü çizen Anadolu Efes, bulduğu üç sayılık basketlerle periyodun bitimine 6:37 kala 2 sayı farkla öne geçti: 29-27. Bu dakikanın ardından oyunda kontrolü eline alan İspanyol ekibi, önce Llull'ün bulduğu üç sayılık basket ardından ise Laprovittola'nın basket faulüyle farkı bir anda 6'ya çıkardı: 33-39. Periyodun geri kalan kısmında Real Madrid aradaki farkı korumayı başardı ve ilk yarıyı 41-36 önde kapattı.
İkinci yarıya hücumda çok iyi başlayan Anadolu Efes, Micic ve Beaubois'dan bulduğu üç sayılık basketlerle farkı 5'e kadar çıkardı ve 7:28 kala rakibine molayı aldırdı: 49-44. Molanın ardından da etkili oyununa devam eden Anadolu Efes, Beaubois'dan bulduğu iki sayılık isabetle maçta farkı ilk defa çift haneye çıkardı: 55-44. Bu dakikanın ardından hücumda üst üste Thompkins ile isabetler bulan İspanyol ekibi, farkı 4'e kadar indirdi ve Ergin Ataman'a molayı aldırdı: 57-53. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçildi ve son periyoda Anadolu Efes, 60-57 önde girdi.
Son periyoda daha etkili başlayan Real Madrid, 6:25 kala Rudy Fernandez'den gelen üç sayılık basketle uzun bir süre sonra öne geçti: 68-69. Bu dakikadan sonra Anadolu Efes Pleiss ile etkili olurken Real Madrid ise Laprovittola'dan sayılar buldu ve son 3 dakikada 75-75 eşitlikle girildi. Bu dakikadan sonra iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Anadolu Efes, bitime 38 saniye kala Simon'dan bulduğu 3 sayılık basketle dengeyi bozdu ve öne geçti: 83-80. Bu dakikadan sonra üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, mücadeleyi 88-83 kazanarak adını Final-Four'a yazdırdı.
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