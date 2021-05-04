Anadolu Efes yeniden Final Four'da! Temsilcimizden büyük başarı

İkinci yarıya hücumda çok iyi başlayan Anadolu Efes, Micic ve Beaubois'dan bulduğu üç sayılık basketlerle farkı 5'e kadar çıkardı ve 7:28 kala rakibine molayı aldırdı: 49-44. Molanın ardından da etkili oyununa devam eden Anadolu Efes, Beaubois'dan bulduğu iki sayılık isabetle maçta farkı ilk defa çift haneye çıkardı: 55-44. Bu dakikanın ardından hücumda üst üste Thompkins ile isabetler bulan İspanyol ekibi, farkı 4'e kadar indirdi ve Ergin Ataman'a molayı aldırdı: 57-53. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçildi ve son periyoda Anadolu Efes, 60-57 önde girdi.





Son periyoda daha etkili başlayan Real Madrid, 6:25 kala Rudy Fernandez'den gelen üç sayılık basketle uzun bir süre sonra öne geçti: 68-69. Bu dakikadan sonra Anadolu Efes Pleiss ile etkili olurken Real Madrid ise Laprovittola'dan sayılar buldu ve son 3 dakikada 75-75 eşitlikle girildi. Bu dakikadan sonra iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Anadolu Efes, bitime 38 saniye kala Simon'dan bulduğu 3 sayılık basketle dengeyi bozdu ve öne geçti: 83-80. Bu dakikadan sonra üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, mücadeleyi 88-83 kazanarak adını Final-Four'a yazdırdı.