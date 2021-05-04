Fenerbahçe'den son dakika Burak Yılmaz açıklaması! Transfer gerçekleşecek mi?
Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, Burak Yılmaz ile ilgili transfer haberlerini yaptığı resmi açıklama ile yalanladı. Yapılan açıklamada "Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, ‘kesin bilgiler’ olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamasında Burak Yılmaz'la anlaşma sağlandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN O AÇIKLAMASI
Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, 'kesin bilgiler' olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir.
İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır 'kulüpten bilgi alıyorum' yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz.
Milli takım performansıyla da parmak ısırtan Burak Yılmaz için yeni bir transfer iddiası ortaya atılmış, tecrübeli yıldızın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.
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