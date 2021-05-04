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Fenerbahçe'den son dakika Burak Yılmaz açıklaması! Transfer gerçekleşecek mi?

haberi... , ile ilgili haberlerini yaptığı resmi açıklama ile yalanladı. Yapılan açıklamada "Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, ‘kesin bilgiler’ olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Fenerbahçe'den son dakika Burak Yılmaz açıklaması! Transfer gerçekleşecek mi?

resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamasında 'la anlaşma sağlandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN O AÇIKLAMASI

Bugün bir televizyon kanalında, isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, 'kesin bilgiler' olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir.

İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır 'kulüpten bilgi alıyorum' yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz.

ZİRVE YAPTI

'tan ayrılarak Fransa Lig 1 ekiplerinden 'in yolunu tutan Burak Yılmaz, sezon başından bu yana gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Milli takım performansıyla da parmak ısırtan Burak Yılmaz için yeni bir iddiası ortaya atılmış, tecrübeli yıldızın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

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