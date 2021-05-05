Sergen Yalçın Beşiktaşlı oyunculara hedefi belirtti: Kazanmaya gideceğiz

BEŞİKTAŞ HEP KAZANMAYA ÇIKAR

Sergen Yalçın'ın, "Beşiktaş her yerde her maça galibiyet için çıkar. Derbiyi kazanmaya gideceğiz. Kafasında başka düşünce olan varsa bizimle TT Stadı'na gelmesin" dediği öğrenildi.

GALATASARAY'I EZBERLETTİRİYOR

Bu sözler Ümraniye'de zaten üst seviyede olan motivasyonu daha da yükseltti. Yalçın, G.Saray'ın maç görüntülerini izlettirerek, rakibin artı ve eksilerini futbolcularına ezberletiyor.

TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?

Şampiyonluğa sadece 4 puan uzaklıkta olan Beşiktaş artık mutlu sona ulaşmak için günleri sayıyor. Hafta sonu Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Siyah-Beyazlılar benzer bir heyecanı 2015-2016 sezonunda da yaşamıştı. Bitime yine 3 hafta kala Fenerbahçe'nin bu kez 6 puan önünde lider olan Kartal, TT Stadı'ndaki derbiyi Mario Gomez'in golüyle 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş bir sonraki hafta ise evinde Osmanlıspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Tarihin tekekkür edip etmeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.