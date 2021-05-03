Kasımpaşa'dan rahat galibiyet! Kasımpaşa 3-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasının kapanış gününde Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi, ligi 5. bitirip Avrupa'ya gitme şansı yakalamak isteyen konuk ekibi 3 golle geçti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Haris Hajradinovic (2) ve Thelin kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 40'a çıkartan Kasımpaşa 16. sıraya yükseldi. Konuk Alanyaspor ise 57 puanla 5. sırada kaldı.

ALANYASPOR'DA SALİH UÇAN SAKATLANDI! HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Henüz ilk dakika tamamlanmadan Haris Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yerde kaldı. Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Salih Uçan, sedyeyle oyun alanının dışına taşındı. Salih, elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Alanyaspor'da Salih Uçan'ın yerine 5. dakikada Davidson oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

27. dakikada Berkan'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

36. dakikada Moubandje defansın arkasında pasında topla buluşan Efkan'ın tek pasında topu alan Bareiro'nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.

36. dakikada sağ kanattan Koomson'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hajradinovic'in uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+3. dakikada Tarkan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Varga'nın içeriye çevirdiği topta kale önünde Thelin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Haddadi (Dk. 90 Evren Eren Elmalı), Sadiku (Dk. 84 Doğucan Haspolat), Drinkwater (Dk. 64 Bistrovic), Koomson (Dk. 84 Yasin Dülger), Hajradinovic, Varga (Dk. 64 Anıl Koç), Thelin

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Juanfran), Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 61 Kadzior), Efecan Karaca (Dk. 72 Ceyhun Gülselam), Berkan Kutlu, Salih Uçan (Dk. 5 Davidson), Efkan Bekiroğlu, Bareiro (Dk. 72 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 36 ve 60 Hajradinovic, Dk. 45+3 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 50 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

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