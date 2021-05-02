Cimbom zirve takibini sürdürdü I Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, küme düşme hattında yer alan rakibini rahat bir oyunun ardından 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 44'te Halil Dervişoğlu ile 53'te Emre Akbaba kaydetti.