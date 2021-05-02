Cimbom zirve takibini sürdürdü I Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray Halil ve Emre Akbaba'nın ayağından bulduğu gollerle rakibi 0-2 mağlup ederek ligdeki zirve takibini sürdürdü. Cimbom bu sonuçla maç fazlasıyla ikincilik koltuğuna oturdu. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, küme düşme hattında yer alan rakibini rahat bir oyunun ardından 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 44'te Halil Dervişoğlu ile 53'te Emre Akbaba kaydetti.
Cimbom bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. galibiyetini alırken, puanını da 75'e çıkarıp lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. 35 puanda kalan 20. sıradaki Gençlerbirliği'nin kümede kalam umutları ise iyice azaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Jahansson'un ceza sahası önünde Babel'e yaptığı faul sonrası Galatasaray serbest vuruş kazandı. Kaleyi tam cepheden gören noktasında topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda top kaleci Nordfeldt'e kaldı.
22. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Şener'in ortasına yükselen Babel'in kafa vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.
29. dakikada orta sahadan gelen uzun pasla rakip ceza sahası içerisinde buluşan Emre Akbaba'nın yerden vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.
36. dakikada Gençlerbirliği defasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı ceza sahasının dışından topla buluşan Taylan Antalya'nın sert şutunda top kaleci Nordfeldt'e kaldı.
44. dakikada rakip ceza sahası önünde derinlemesine gelen ara pasta topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu, rakiplerinden sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşla topa ağlara gönderen Dervişoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
53. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Donk'un uzun pasında top Gençlerbirliği oyuncusu Arda Kızıldağ'ın kafasından sekti. Emre Akbaba'nın top yere düşmeden ceza sahasının sağından ayak içiyle uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
65. dakikada Babel'in ceza sahasının solundan içeriye çevirdiği topu Emre Akbaba ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından Babel'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.
75. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı köşe atışında Marcao kafa vuruşunu yaptı, kaleci Nordfeldt topu kurtarmayı başardı.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇIN DETAYLARI
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 60 Polomat), Soner Dikmen (Dk. 60 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Candeias (Dk. 45 Sio), Lima (Dk. 80 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Stancu
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 73 Saracchi), Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 73 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Mustafa Muhammed), Kerem Aktürkoğlu, Babel (Dk. 77 Arda Turan), Halil Dervişoğlu (Dk. 77 Falcao)
Goller: Dk. 44 Halil Dervişoğlu, Dk. 53 Emre Akbaba (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 38 Gedson Fernandes (Galatasaray), Dk. 52 Lima (Gençlerbirliği)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalar yasağa ayak uydurdu, değişime gitti! Artık daha kolay olacak! Hesabı olanlar...
- Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...
- İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
- Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...
- Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...
- "Dengeleri şaştı, ölüm ansızın geldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Zulası boşa çıktı...
- Bitti derken, çarklar tersine döndü! Ramo dizisinden flaş hamle geldi! Hayranları şaşkına döndü...
- Düzenleme yolda! Kabul edilirse market raflarından kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
- Bankalar yüksek uçuşta, faizler gökyüzüne çıktı! 20.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?
- Ziraat Bankası müjdeyi verdi! 12 ay ödemesiz, faizsiz kredi imkanı! 150.000, 125.000 ve 100.000 TL'ye kadar...
- Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?