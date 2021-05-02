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Cimbom zirve takibini sürdürdü I Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 39. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Galatasaray Halil ve Emre Akbaba'nın ayağından bulduğu gollerle rakibi 0-2 mağlup ederek ligdeki zirve takibini sürdürdü. Cimbom bu sonuçla maç fazlasıyla ikincilik koltuğuna oturdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Cimbom zirve takibini sürdürdü I Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto 'in 39. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, küme düşme hattında yer alan rakibini rahat bir oyunun ardından 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri 44'te Halil Dervişoğlu ile 53'te Emre Akbaba kaydetti.

Cimbom bu sonuçla ligde son 5 maçta 4. galibiyetini alırken, puanını da 75'e çıkarıp lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. 35 puanda kalan 20. sıradaki Gençlerbirliği'nin kümede kalam umutları ise iyice azaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Jahansson'un ceza sahası önünde Babel'e yaptığı faul sonrası Galatasaray serbest vuruş kazandı. Kaleyi tam cepheden gören noktasında topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda top kaleci Nordfeldt'e kaldı.
22. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Şener'in ortasına yükselen Babel'in kafa vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.
29. dakikada orta sahadan gelen uzun pasla rakip ceza sahası içerisinde buluşan Emre Akbaba'nın yerden vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.

36. dakikada Gençlerbirliği defasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı ceza sahasının dışından topla buluşan Taylan Antalya'nın sert şutunda top kaleci Nordfeldt'e kaldı.
44. dakikada rakip ceza sahası önünde derinlemesine gelen ara pasta topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu, rakiplerinden sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşla topa ağlara gönderen Dervişoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

53. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Donk'un uzun pasında top Gençlerbirliği oyuncusu Arda Kızıldağ'ın kafasından sekti. Emre Akbaba'nın top yere düşmeden ceza sahasının sağından ayak içiyle uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

65. dakikada Babel'in ceza sahasının solundan içeriye çevirdiği topu Emre Akbaba ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından Babel'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

75. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı köşe atışında Marcao kafa vuruşunu yaptı, kaleci Nordfeldt topu kurtarmayı başardı.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 60 Polomat), Soner Dikmen (Dk. 60 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Candeias (Dk. 45 Sio), Lima (Dk. 80 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Stancu

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 73 Saracchi), Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 73 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Mustafa Muhammed), Kerem Aktürkoğlu, Babel (Dk. 77 Arda Turan), Halil Dervişoğlu (Dk. 77 Falcao)

Goller: Dk. 44 Halil Dervişoğlu, Dk. 53 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gedson Fernandes (Galatasaray), Dk. 52 Lima (Gençlerbirliği)

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