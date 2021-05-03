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Fenerbahçe-Erzurumspor maçında garip olay! Yılmaz Vural Ricardo Gomes'i oyuna girmeye ikna edemedi

- maçına ilginç bir olay damga vurdu. Erzurumspor Teknik Direktörü skorun 3-0 olmasının ardından yedek kulübesindeki forveti 'i oyuna sürmek istedi. Ancak Gomes, Fenerbahçe maçında tüm ısrarlara rağmen oyuna girmek istemedi. Yılmaz Vural oyuncuyu ikna etmeye çalışsa da Gomes bu teklifi reddetti. Bu davranış sonrası oyuncunun kadro dışı bırakılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Fenerbahçe-Erzurumspor maçında garip olay! Yılmaz Vural Ricardo Gomes'i oyuna girmeye ikna edemedi

Erzurumspor'un ile karşılaştığı maçın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. Teknik direktör , yedek kulübesindeki oyuncusu 'i sahaya dahil etmek istedi ancak ret cevabı aldı.

29 yaşındaki futbolcu, 3-0 devam eden maçta oyuna girmek istemeyince başta Yılmaz Vural ve teknik ekip Gomes'i ikna etmeye çalıştı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, tüm ısrarlara rağmen oyuna girmeyi reddedince Yılmaz Vural, başka bir futbolcusunu sahaya sürdü.

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