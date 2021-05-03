Fenerbahçe-Erzurumspor maçında garip olay! Yılmaz Vural Ricardo Gomes'i oyuna girmeye ikna edemedi
Fenerbahçe- BB Erzurumspor maçına ilginç bir olay damga vurdu. Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural skorun 3-0 olmasının ardından yedek kulübesindeki forveti Ricardo Gomes'i oyuna sürmek istedi. Ancak Gomes, Fenerbahçe maçında tüm ısrarlara rağmen oyuna girmek istemedi. Yılmaz Vural oyuncuyu ikna etmeye çalışsa da Gomes bu teklifi reddetti. Bu davranış sonrası oyuncunun kadro dışı bırakılması bekleniyor.
Erzurumspor'un Fenerbahçe ile karşılaştığı maçın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. Teknik direktör Yılmaz Vural, yedek kulübesindeki oyuncusu Ricardo Gomes'i sahaya dahil etmek istedi ancak ret cevabı aldı.
29 yaşındaki futbolcu, 3-0 devam eden maçta oyuna girmek istemeyince başta Yılmaz Vural ve teknik ekip Gomes'i ikna etmeye çalıştı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, tüm ısrarlara rağmen oyuna girmeyi reddedince Yılmaz Vural, başka bir futbolcusunu sahaya sürdü.
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