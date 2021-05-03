Fenerbahçe-Erzurumspor maçında garip olay! Yılmaz Vural Ricardo Gomes'i oyuna girmeye ikna edemedi

29 yaşındaki futbolcu, 3-0 devam eden maçta oyuna girmek istemeyince başta Yılmaz Vural ve teknik ekip Gomes'i ikna etmeye çalıştı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, tüm ısrarlara rağmen oyuna girmeyi reddedince Yılmaz Vural, başka bir futbolcusunu sahaya sürdü.

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