03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Sosa farkını ortaya koydu!

Son dakika haberleri... ’nin Arjantinli orta sahası , karşısında gösterdiği performansla ve attığı golle sarı-lacivertlilerin 3-1’lik galibiyetinde büyük rol oynadı.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Fenerbahçe'de Sosa farkını ortaya koydu!

'in 39. haftasında 'u Kadıköy'de 3-1 mağlup eden 'de Arjantinli futbolcu ön plana çıktı.

Müsabakanın 6. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviren 35 yaşındaki futbolcu oyun içerisinde attığı kilit paslarla dikkat çekti. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü tarafından orta alanda oyun kurma görevi üstlenen Sosa takım arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü çizerken, savunma anlamında da girdiği 5 ikili mücadeleden 2'sini kazandı.

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